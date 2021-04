Finansiel vagthund har sagt ja til Danske Banks nye topchef

Mandag kom det frem, at Carsten Egeriis skal være topchef i Danske Bank. Nu er han godkendt af Finanstilsynet.

Finanstilsynet har formelt godkendt Carsten Egeriis som Danske Banks nye administrerende direktør.

Det oplyser bankens presseafdeling til Ritzau Finans.

Tilsynet, der holder øje med den finansielle sektor i Danmark, sagde i 2018 nej til en kandidat, banken ville have som topchef.

Her håbede Danske Bank, at Jacob Aarup-Andersen skulle efterfølge Thomas Borgen, der trak sig efter bankens hvidvasksag.

Han blev dog vejet og fundet for let af Finanstilsynet. I stedet fik hollandske Chris Vogelzang posten.

Mandag blev dog endestationen for Vogelzang. Her kom det frem, at han stopper, da han er mistænkt for potentielle overtrædelser i et tidligere job.

Han er udpeget som en af flere mistænkte i forbindelse med en hollandsk undersøgelse af banken ABN AMRO.

Myndighederne undersøger her potentielle overtrædelser af loven, når det kommer til at forebygge hvidvask.

Det er dog ikke ensbetydende med, at han vil blive tiltag.

Chris Vogelzang var ansat i den hollandske bank fra år 2000 og frem til 2017. I 2019 begyndte han i jobbet hos Danske Bank.

Hans afgang har banet vejen for Carsten Egeriis, som Finanstilsynet altså også har nikket ja til. Det var dog ventet.

Tidligere mandag oplyste Danske Banks formand, Karsten Dybvad, til Ritzau Finans, at de havde fået positive indikationer fra tilsynet.

- Det er selvfølgelig gået hurtigt, men Finanstilsynet har givet os lov til at sige, at Finanstilsynet forventer at kunne godkende Carsten Egeriis.

- Men den formelle godkendelse udestår, sagde Dybvad tidligere på dagen til Ritzau Finans. Det er dog nu bragt i orden.

Samtidig med Chris Vogelzangs afgang har også bestyrelsesmedlemmet Gerrit Zalm valgt at træde ud af bankens bestyrelse.

Gerrit Zalm har ligeledes en baggrund i ABN AMRO, hvor han i en årrække havde flere ledende poster.

/ritzau/