Finansmarkeder sakser stor luns af Nykredits overskud

Nykredit-koncernens overskud er faldet betydeligt i årets første ni måneder. Det viser nyt regnskab.

Nykredit-koncernens overskud er faldet kraftigt i årets første ni måneder, hvor specielt de pressede finansmarkeder har spillet en stor rolle.

Det viser regnskabet fra koncernen, der består af Nykredit Bank og realkreditinstituttet Totalkredit.

- Resultatet for årets første tre kvartaler er ganske vist ikke på højde med sidste års rekordniveau, men i forhold til forventningerne og på baggrund af den fortsatte vækst i forretningen er dagens regnskab meget tilfredsstillende, skriver administrerende direktør Michael Rasmussen i regnskabet.

Resultatet lyder på 4,7 milliarder kroner mod 7,6 milliarder kroner i samme periode sidste år. Og det er resultatet af, at det går dårligere på så godt som alle poster.

Gebyrindtægter er faldet, indtægter fra formueforvaltning er faldet, og så har indtægterne fra kunders handel med værdipapirer og Nykredit egen beholdning fået et hak i tuden.

- (Resultatet på posten red.) var primært påvirket af kursfald på aktier og udvidede rentespænd. I forhold til et meget højt niveau i 2017 er indtægterne derfor faldet, skriver Nykredit.

På den post lyder indtægterne fra de første ni måneder på 348 millioner kroner mod 1,7 milliarder kroner i samme periode 2017.

Det betyder, at Nykredit-koncernens samlede indtægter er faldet til 9,4 milliarder kroner fra 11 milliarder kroner.

Og da nedskrivninger på udlån samtidig er en udgift på 213 millioner kroner mod en tilbageførsel sidste år på 550 millioner kroner i perioden, så mærkes det tydeligt på resultatet.

Nykredit noterer, at der både er nedskrivninger på bankkunder og realkredit.

Før skat er Nykredit-koncernens resultat faldet til 5,9 milliarder kroner fra 9,5 milliarder kroner i de første ni måneder af 2017.

- Resultatet for 1.-3. kvartal udgør et fald i forhold til et ekstraordinært godt resultat for 1.-3. kvartal 2017, der blandt andet var kendetegnet ved stor beholdningsindtjening samt betydelige tilbageførsler af værdiregulering af forretningsmæssigt udgåede derivattyper og nedskrivninger på udlån, skriver Nykredit i regnskabet.

/ritzau/