Finanstilsynet giver Danske Bank påtaler i hvidvasksag

Alvorlige problemer i Danske Banks estiske filial får Finanstilsynet til at udstede en række påbud og påtaler.

Finanstilsynet giver Danske Bank otte påbud og otte påtaler efter tilsynets undersøgelse af ledelse og styring i sagen om hvidvask i Danske Banks filial i Estland.

Desuden skal banken ifølge Finanstilsynet fremover sætte et tillæg på fem milliarder kroner ekstra af til at afdække bankens risici.

Det oplyser Danske Bank i en meddelelse.

Tilsynets undersøgelse viser alvorlige problemer i den estiske filial, lyder det. Direktionen svigtede sit ansvar og reagerede alt for sent, da sagens omfang og alvor stod klart.

- Danske Bank har historisk ikke levet op til sine forpligtelser på hvidvaskområdet. Det viste Finanstilsynets undersøgelse af området for bankens danske aktiviteter i 2012.

- Den nu foretagne undersøgelse af bankens ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial viser mere alvorlige problemer. De identificerede problemer er særligt relateret til den estiske filial, skriver Finanstilsynet i sin redegørelse.

Danske Bank tager påtaler og påbud til efterretning. Topchef Thomas F. Borgen tager kritikken alvorligt, skriver banken i en meddelelse.

- Vi er enige i, at vi burde have forstået dybden og omfanget af problemerne i Estland tidligere, end vi gjorde, og have reageret hurtigere og med større kraft, siger topchefen i meddelelsen.

- Som det fremgår af tilsynets afgørelse, tog vi fra 2014 en række tiltag for at nedbringe risikoen og forbedre kontrollen. Men i dag står det også klart, at det var for lidt og for langsomt. Det kan vi desværre ikke lave om på.

- I stedet må vi sikre, at vi ikke kommer i samme situation igen. Blandt andet derfor blev der i efteråret 2017 igangsat grundige undersøgelser, siger Thomas F. Borgen.

Sagen om de kritisable forhold i Danske Banks estiske afdeling begyndte at rulle efter en stribe historier i Berlingske i 2017. Her kom det frem, at bankens estiske afdeling er blevet brugt til ulovlige transaktioner og hvidvaskning for milliarder af kroner.

Medlemmer af ledelsen blev orienteret om tvivlsomme forhold i Estland, men reagerede alt for sent, har banken siden erkendt.

