Finanstilsynet giver nordjysk sparekasse en opsang

Efter inspektion i Sparekassen Vendsyssel har Finanstilsynet fundet en lang række ting, der skal gøres bedre.

Sparekassen Vendsyssel, der opererer i det nordjyske, men også har to filialer i København, får en række løftede pegefingre af Finanstilsynet, der har været på besøg.

Inspektionen har udløst flere påbud til den lille sparekasse, der oplever pæn vækst, ikke mindst efter købet af Østjysk Bank i 2018. Det halter dog med kontrollen af bevillinger af lån, ikke mindst til erhverv.

- Gennemgangen af bevillingsgrundlaget for bevillinger til erhvervskunder viste, at særligt de bevillinger, der ikke var sket centralt i sparekassens kreditafdeling, var dårligt belyste, og der var ikke foretaget vurderinger og konklusioner, skriver Finanstilsynet og fortsætter om projektfinansiering:

- Der var mange afvigelser fra kreditpolitikken, og sparekassen fremstod betydeligt mere risikovillig, end hvad kreditpolitikken foreskriver. Sparekassen fik påbud om at overholde sin kreditpolitik.

Det er dog ikke kun på erhvervssiden, at Sparekassen Vendsyssel får et rap over nallerne af Finanstilsynet.

Der skal bedre styr på udlånet til landbrug og på bevillinger af lån til private, om hvilke tilsynet skriver:

- Flere bevillinger tog ikke højde for kommende ændringer i kundens indkomst, for eksempel overgang fra lønmodtager til pensionist.

- Sparekassen fik påbud om at sikre, at der sker en vurdering af, hvor robust kundens indkomstforhold er, herunder også en vurdering af, om rådighedsbeløbet er tilstrækkeligt for den enkelte kunde ved at inddrage kundens historiske rådighedsbeløb samt vurdering af gældsfaktor og formueforhold, skriver Finanstilsynet.

Der er også faldet et påbud om, at der skal være mere kontrol med filialerne, hvis grundlag for at bevilge lån beskrives som " svingende og overvejende mangelfuld".

Sparekassen Vendsyssel har også fået påbud om at styrke risikostyringsafdelingen, afdelingen for compliance samt at få en mere præcis forretningsmodel og kreditpolitik.

Sparekassen havde i 2018 et nettoresultat på 353,7 millioner kroner og udlån for 12,8 milliarder kroner.

/ritzau/