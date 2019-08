Finanstilsynet: Lave renter kan øge risici hos banker

Banker skal passe på med at tage større chancer med investeringer på grund af lave renter, advarer tilsyn.

De historisk lave renter øger risikoen for, at banker og deres kunder tager for store risici, når de investerer penge.

Sådan lyder advarslen fra Finanstilsynet, der har som opgave at holde øje med den finansielle sektor.

I Danmark har der stort set været negative renter uafbrudt siden 2012.

Indtil for nylig var forventningen, at renterne var på vej op, men de seneste måneder har renten fået et tryk nedad, og nu er der en risiko for, at tilstanden vil vare ved i adskillige år frem.

Det kan presse den finansielle sektor til at kaste sig over mere risikofyldte investeringer.

- Det gælder både aktier, som er højt prissat i øjeblikket, og for eksempel alternative investeringsfonde, hvor detailinvestorer (forbrugere, red.) kan have svært ved at gennemskue risikoen, siger Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, i en meddelelse.

Udfordringen for bankerne gælder især, når det handler om kunder, der ikke ønsker for meget risici i deres investeringer.

Bankerne skal i øjeblikket betale for, at kunderne har deres penge stående i banken på grund af de negative renter.

Derfor kan de være fristede til at sælge kunderne investeringsprodukter, hvor der er gebyrer at tjene.

Men de lave renter gør det samtidig svært at skabe afkast på obligationer, som man normalt ville vælge til den type kunder, og derfor bør bankerne være varsomme med at gå ned ad den sti.

- Ved at placere formuen i et investeringsprodukt fremfor på en indlånskonto løber forbrugeren en risiko, som forbrugeren muligvis ikke er klar over - og heller ikke kompenseres tilstrækkeligt for set i forhold til at få nul procent i rente på en indlånskonto, skriver Finanstilsynet.

De lave renter var netop centrum i sagen om investeringsproduktet Flexinvest Fri, som Danske Bank har været indblandet i.

Her solgte banken produktet til 87.000 kunder, selv om det var forventet, at kunderne rent faktisk ville tabe penge, når alle omkostninger var betalt.

/ritzau/