Finanstilsynet melder andelskasse til Bagmandspolitiet

Østervrå Andelskasse har gentagne gange brudt reglerne for kapitalkrav, vurderer Finanstilsynet.

Finanstilsynet har anmeldt Østervrå Andelskasse til Bagmandspolitiet.

Den lille andelskasse har gentagne gange brudt reglerne for kapitalkrav, der handler om, hvor mange penge der skal ligge på kistebunden.

Det oplyser Finanstilsynet på sin hjemmeside.

Tilsynet anerkender dog, at Østervrå Andelskasse har gennemført en række ændringer gennem 2018. Det har dog ikke været nok til at sikre, at reglerne er blevet overholdt.

Derfor er sagen sendt videre til Bagmandspolitiet.

Andelskassen har flere gange fået påbud af Finanstilsynet.

Østervrå Andelskasse har haft underskud de sidste fire år. I 2018 lød minusset på 8,8 millioner kroner.

Østervrå Andelskasse ligger i Nordjylland i nærheden af Hjørring.

/ritzau/