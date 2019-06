Finanstilsynet ser med alvor på høje gebyrer hos Danske Bank

Finanstilsynet er ved at undersøge Danske Bank i sag om for høje gebyrer på investeringsprodukter.

Finanstilsynet ser med stor alvor på den rådgivning, som Danske Bank har givet 87.000 kunder, der har betalt for høje gebyrer for at investere penge gennem banken.

Banken har mandag oplyst, at der samlet er blevet opkrævet 400 millioner kroner for meget i gebyrer hos kunder, der har købt investeringsproduktet Flexinvest Fri i 2017 og 2018.

Finanstilsynet er ved at undersøge sagen og forventer at komme med en afgørelse i sensommeren.

Allerede nu har sagen dog en alvorlig karakter, siger direktør Jesper Berg.

Han hæfter sig ved, at Danske Bank på det tidspunkt, hvor banken solgte produktet, forventede, at kundernes afkast efter gebyrer var dårligere end en rente på nul procent.

Det vil sige, at banken forventede, at kunderne ville tabe penge.

- På baggrund af de foreliggende oplysninger er der tale om en meget alvorlig sag. Når borgerne henvender sig i et finansielt institut, skal de kunne have tillid til, at de kun bliver præsenteret for produkter, som er egnede til dem.

- Det er en grundlæggende forudsætning for et velfungerende finansielt system.

- Det er klart, at denne sag og sagerne på andre områder de seneste år ikke fremmer tilliden til det finansielle system. Derfor vil vi naturligvis forfølge sagen til bunds, siger Jesper Berg i en pressemeddelelse.

Danske Bank har som følge af sagen fyret direktør Jesper Nielsen, der var blandt de ansvarlige for beslutningen om at hæve gebyrerne i 2017.

De 87.000 vil blive kompenseret af Danske Bank, og en typisk kunde vil få mellem 1000 og 2000 kroner retur.

/ritzau/