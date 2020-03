Finanstilsynet til banker: Lad være med at udbetale udbytte

På grund af coronavirusset skal de danske banker holde flere penge i kassen, mener Finanstilsynet.

De danske banker skal undgå at svække sig selv under under udbruddet af coronavirus.

De bør derfor lade være med at betale udbytter eller foretage aktietilbagekøb. Sådan lyder det fra Finanstilsynet, der fører kontrol med landets banker.

- Finanstilsynet finder, at banksektoren aktuelt bør undgå at forringe kapitalgrundlaget ved at udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb, siger direktør Jesper Berg.

- Dette er på baggrund af den store usikkerhed, der er om den økonomiske udvikling som følge af Codvid-19, siger Jesper Berg i en skriftlig kommentar til Ritzau Finans.

Meldingen fra Finanstilsynet kommer, efter at Den Europæiske Centralbank (ECB) fredag ligeledes opfordrede banker i eurolandene til at holde på pengene.

I Danmark har blandt andet Enhedslisten kritiseret Danske Bank for at ville udbetale udbytter på 7,3 milliarder kroner.

Kritikken er gået på, at banken samtidig har fået lempet kapitalkravene som en del af Folketingets tiltag under coronakrisen.

I sidste uge kom erhvervsminister Simon Kollerup (S) med en opfordring om, at bankerne skulle genoverveje udbytter og aktietilbagekøb, der allerede var planlagt.

Efterfølgende meldte Danske Bank ud, at den bakkede op om opfordringen til at genoverveje.

Nogle dage forinden havde Danske Bank grundet coronavirusset udskudt sin generalforsamling, hvor udbyttet formelt set skulle vedtages.

Banker - og andre virksomheder - fordeler typisk en del af årets overskud til aktionærerne.

Det kan enten ske via et kontant udbytte. Eller det kan være gennem aktietilbagekøb.

Det fungerer ved, at banken køber aktier på børsen og derefter annullerer dem.

På den måde bliver værdien af banken fordelt på færre hænder, da der er færre aktier i spil.

Hos Sydbank har man også udskudt sin generalforsamling, men holdt fast i at ville udbetale udbytter på 341 millioner kroner.

Til gengæld har banken for nylig sat et aktietilbagekøbsprogram på 250 millioner på pause.

Jyske Banks bestyrelse skal tirsdag tage stilling til, om det vil fortsætte et aktietilbagekøbsprogram på 1,5 milliarder kroner.

