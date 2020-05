Finanstilsynets formand stopper 1. juli

Finanstilsynets formand har meddelt erhvervsministeren, at han stopper 1. juli, når formandsperioden udløber.

Formanden for Finanstilsynet, David Lando, ønsker ikke at blive genudpeget og stopper derfor 1. juli i år.

Det oplyser Finanstilsynet i en pressemeddelelse.

- Vi har defineret en god model for, hvordan Finanstilsynets bestyrelse skal arbejde, og vi har behandlet en række vigtige og store sager.

- Der har i perioden også været blæst om tilsynets arbejde, men vi har i fællesskab værnet om Finanstilsynets faglighed og integritet. Det er et godt tidspunkt for en ny formand at tage over, udtaler David Lando i pressemeddelelsen.

David Lando, der også er professor ved Copenhagen Business School (CBS), vil i stedet fokusere på sin forskning.

Derfor har han meddelt erhvervsminister Simon Kollerup (S), at han stopper, når den nuværende formandsperiode udløber 1. juli.

Finanstilsynets opgave er blandt andet at udføre kontrol med landets banker, investeringsselskaber og forsikringsselskaber.

/ritzau/