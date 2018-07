Firma bag Fortnite-dille sætter rekord med milliardindtjening

Dansetrin og andre tilkøb til spilfigurer giver milliardomsætning hos firma bag det ultrapopulære Fortnite.

Millioner af spillere verden over har overgivet sig til spillet Fortnite, der er blevet en gigantisk succes siden udgivelsen i september 2017.

Og selv om det er en gratis udgave af spillet, der retteligt hedder Fortnite Battle Royal, for alvor har gjort det populært, så indbringer det den amerikanske virksomhed, der står bag, milliarder af kroner.

Det skyldes ifølge chefredaktør for spilmediet Gamereactor Magnus Groth-Andersen afsindig god timing og en snedig forretningsmodel.

- Man downloader spillet gratis, men bliver præsenteret for en masse tilkøb til bittesmå beløb. Dermed kan Epic Games, der udgiver spillet, i det lange løb trække flere penge ud af spilleren, end hvis man bare havde betalt for spillet til at starte med, siger han.

I spilverdenen kaldes det mikrotransaktioner. I Fortnite køber spillerne kostumer, våben, udsmykning af våben eller for eksempel dansetrin til deres figurer.

Ifølge flere amerikanske medier satte Fortnite ny omsætningsrekord med estimeret 318 millioner dollar i maj. Det svarer til mere end to milliarder danske kroner.

Ifølge techmediet Recode er det den højeste månedlige omsætning nogensinde for den slags spil. Dermed giver Fortnite for eksempel Pokemon Go baghjul.

Fortnite er ifølge blandt andet CNBC på vej mod en omsætning for spillet i år på 3,5 milliarder dollar - det svarer til mere end 22 milliarder kroner.

Ifølge Magnus Groth-Andersen var Fortnite oprindeligt et almindeligt betalingsspil. Men udviklerne bag så et hul i markedet og lavede hurtigt en gratis version.

Konceptet er, at 100 spillere dyster om at være den sidste overlevende. Spillet kan fås til alle spilplatforme, senest også til mobiltelefoner.

Succesen er hjulpet på vej af kendisser, der for eksempel deltager i livesendte spil. Og de særlige dansetrin, der også bruges i den virkelige verden.

- Dansetrinene er noget som spillere aktivere for at kommunikere eller for at drille hinanden, siger Magnus Groth-Andersen.

- På en eller måde er det blevet indlejret i populærkulturen. Når det først begynder at køre rundt i det store internetmøllehjul, så er det, der bliver skabt en dille, siger han.

Fortnite Battle Royal har ifølge virksomheden bag fået 125 millioner registrerede brugere på under et år.

/ritzau/