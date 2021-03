Firmaer fra historisk stor hvidvasksag er fortsat i nyt kompleks

Firmaer fra Greed-sagen er fortsat i et nyt kompleks, der involverer moms- og skattegæld for 300 millioner.

Svindlen i den såkaldte Greed-sag, også kendt som Danmarks største sag om hvidvask, er rykket over i et nyt kompleks, hvor den har kunnet fortsætte.

Det billede tegninger sig på baggrund af en kortlægning lavet af Information og Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans.

Kortlægningen viser, at 168 firmaer, der indgik som kunder i Greed-sagen, bagefter er fortsat som kunder i et nyt kompleks på 13 selskaber, der er erklæret konkurs og har efterladt moms- og skattegæld på over 300 millioner kroner.

Ifølge Boris Frederiksen, der er en af landets førende konkursadvokater og partner hos Kammeradvokaten, er den store overraskelse ikke, at den slags foregår. Overraskelsen er, hvor stort et omfang det har.

- Hvis man tror, at det er noget, der foregår i et lille hjørne af samfundet, så tager man fejl, siger Boris Frederiksen til Information.

Han bakkes op af Lars Loftager Jørgensen, partner hos Deloitte. Det kommer bag på ham, i og med at han troede, at der var ressourcer nok til at opdage, begrænse og lukke den form for svindel.

- Det, at de samme firmanavne og personer kan rulle fra den ene konstruktion til den anden, hvor moms og skat forsvinder, er stærkt foruroligende, siger Lars Loftager Jørgensen til Information.

I Greed-sagen sidder 17 personer på anklagebænken i Københavns Byret. De er tiltalt for blandt andet moms- og skattesvig for 300 millioner kroner og hvidvask for over en halv milliard kroner.

Ifølge anklagemyndigheden modtog op mod 900 firmaer fiktive fakturaer og indbetalte penge til 11 firmaer, der formodes at have indgået i storstilet svindel.

Disse 11 nøglefirmaer indbetalte aldrig den skyldige moms og skat.

I forbindelse med Greed-sagen blev der ikke rejst tiltale mod de op mod 900 kunder, som kanaliserede penge ind i den formodede svindel.

Anklagemyndigheden ved Københavns Politi oplyser, at kunderne "af ressourcehensyn" ikke er omfattet af sagen.

Ud af de 900 firmaer er 168 altså - bevidst eller ubevidst - involveret i et nyt kompleks, hvor de har været kunder hos et eller flere af 13 centrale firmaer, der har oparbejdet stor gæld til statskassen.

Skatteminister Morten Bødskov (S) betegner sagen som "meget alvorlig".

Til Information siger han, at sagens omfang kraftigt understreger behovet for at få styrket indsatsen i skattevæsenet.

Ministeren tilføjer, at den indsats skal foregå i et tættere samarbejde med de øvrige myndigheder.

Information og Finans har forsøgt at få kommentarer fra direktørerne i de omtalte 13 selskaber.

De, der har udtalt sig eller har afgivet forklaring i Skifteretten, hævder alle på nær en at have været stråmandsdirektører uden adgang til selskabets bankkonti.

