Firmaet bag Astralis henter 75 millioner kroner

Investorer har smidt samlet 75 millioner kroner i RFRSH, der ejer e-sportsholdet Astralis og stor turnering.

Selskabet bag det kendte CS: GO-hold Astralis, RFRSH, har fået polstret pengepungen med et stort millionbeløb. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Samlet har kapitalfondene Creandum, Sunstone og statens Vækstfonden investeret 74,5 millioner kroner i RFRSH.

- Vores ambition er at nå et langt bredere publikum, og vi ser e-sport som mainstream underholdning på niveau med NBA (USA's basketball-liga red.), UFC (Ultimate Fighting Championship red.), fodbold, film og digital underholdning på nettet, skriver administrerende direktør i RFRSH Nikolaj Nyholm i meddelelsen.

- Vi investerer fortsat markant i organisationen og udviklingen af vores produktportefølje på alle niveauer.

- Investeringer som denne er essentielle, hvis vi skal indfri selskabets globale ambitioner.

Ud over Astralis, der er verdens bedste CS: GO-hold, ejer RFRSH holdet Heroic og e-sportsturneringen Blast Pro Series, der tidligere i år blev afholdt i Royal Arena i København.

- For Danmark har det en stor værdi, at vi har et selskab som RFRSH, der er forankret i København, da det er med til at udvikle industrien omkring e-sporten også, skriver investeringsdirektør i Vækstfonden Erik Balck Sørensen i meddelelsen.

- E-sport er et globalt marked, hvor de fleste aktører er internationale, så det vil være en stor gevinst for Danmark, hvis vi kan opbygge ekspertise inden for sporten.

Mens e-sport er i hastigt vækst, er det langt fra en overskudsforretning for de ledende organisationer i Danmark.

I RFRSH's seneste regnskabet, der dækker over de sidste to måneder af 2016 og hele 2017, gav selskabet et underskud på 27 millioner kroner og sluttede året med en egenkapital på 23 millioner kroner.

Regnskabet noterede sig samtidig, at der ville blive brug for ny kapital for at komme igennem 2018.

Danmarks anden store e-sportsorganisation North, der er ejet af Parken Sport Entertainment og Nordisk Film, gav også et stort underskud i 2017.

Mens det ikke opgiver tal, så var Parken Sport Entertainments halvdel af selskabet noteret for et underskud på 6,3 millioner kroner i Parken Sport Entertainments årsregnskab.

