Firmaet bag Astralis sælger sit andet Counter-Strike-hold

RFRSH, der ejer verdens bedste Counter-Strike-hold, Astralis, har solgt sit andet hold, Heroic.

Firmaet RFRSH sælger Counter-Strike-holdet Heroic, der har tre danskere om bord, til Seranades Global.

RFRSH fortæller, at firmaet i et stykke tid har arbejdet på et salg. Prisen for handlen er ikke oplyst, men RFRSH erklærer sig tilfreds med salget.

- Vi ser stor mulighed i at erhverve Heroic. Holdet har et enormt potentiale, som vi ser frem til at udvikle endnu mere, så vi kan nå målet om at blive verdens bedste Counter-Strike-hold, siger Erik Askered, ny direktør for Heroic, i en pressemeddelelse.

RFRSH ejer verdens bedste Counter-Strike-hold, Astralis, samt E-sportsturneringen Blast Pro Series, der tidligere i år blev afholdt i Royal Arena i København.

/ritzau/