Flere akademikere meldte sig i fagforening op til pausestrid

I 2017 fik lønmodtagerorganisationerne samlet flere medlemmer. Fremgang hos AC og de gule. LO gik tilbage.

Flere ansatte på det danske arbejdsmarked valgte i 2017 at melde sig ind i en lønmodtagerorganisation. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Udviklingen dækker over, at hovedorganisationen LO, som er klart den største, fortsat taber medlemmer, mens der er fremgang hos akademikernes hovedorganisation, AC, og organisationer uden for hovedorganisationerne.

Sidstnævnte er typisk de såkaldt gule fagforeninger.

For både AC og organisationer uden for hovedorganisationerne steg antallet af medlemmer med 4,2 procent i forhold til 2016.

Også Ledernes Hovedorganisation og FTF, der blandt andet huser lærere og sygeplejersker, havde fremgang. Dog mere beskeden med henholdsvis en stigning på 0,3 procent og 0,2 procent.

LO derimod har haft et fald i medlemstallet på 2,2 procent i forhold til det foregående år.

Organisationerne havde ved udgangen af 2017 samlet 1.821.000 medlemmer med tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det er 6800 aktive medlemmer flere end året før, oplyser Danmarks Statistik.

Forhandlingerne om de nye overenskomster for offentligt ansatte havde sin opstart i løbet af 2017.

De begyndte dog først for alvor i starten af 2018, hvor forhandlerne siden erklærede sammenbrud i februar både for ansatte i stat, regioner og kommuner.

En af de store knaster mellem arbejdsgivere og lønmodtagere var, at akademikerne ville have sikret deres ret til betalt frokostpause i overenskomsten. Også lærernes krav om en arbejdstidsaftale og størrelsen på lønstigninger var afgørende knaster.

Det blev et langt forløb i Forligsinstitutionen, inden parterne på alle områder blev enige i slutningen af april.

Både lønmodtagere og arbejdsgivere havde varslet konflikt, efter at overenskomstforhandlingerne brød sammen.

Fagforeningerne har forskellige regler for, hvornår man skal melde sig ind, hvis man vil have gavn af konfliktunderstøttelse.

Nogle havde frist med udgangen af 2017, mens det for andre var tids nok i starten af 2018.

Samlet steg antallet af medlemmer i organisationerne med 0,4 procent i 2017.

I store træk er udviklingen i lønmodtagerorganisationerne den samme som i 2016. Her steg antallet af medlemmer også 0,4 procent, og de samme forbund vandt og tabte medlemmer.

LO og FTF har endeligt besluttet at fusionere, så de to hovedorganisationer fra 1. januar 2019 er en, samlet organisation.

/ritzau/