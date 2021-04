Flere betalende kunder giver Spotify sjældent overskud

Spotify forventer ved udgangen af 2021 at have mere end 400 millioner kunder.

Flere kunder har sikret fremgang i de økonomiske resultater hos streamingtjenesten Spotify, der kommer ud af første kvartal med overskud.

Spotify tjente i årets første tre måneder 141 millioner kroner. Det er en forbedring fra samme periode sidste år, hvor Spotify fik et resultat tæt på nul. Det viser Spotifys regnskab.

Det er ifølge nyhedsbureauet AFP femte gang, at Spotify har overskud i et kvartal, siden streamingtjenesten blev børsnoteret i 2018.

Spotify har det seneste år øget antallet af kunder med 70 millioner til 356 millioner.

Knap halvdelen af kunderne betaler et månedligt abonnement, mens Spotify tjener penge på de resterende gennem reklamer, som man skal lytte til mellem musiknumrene. Spotify har fået flere af begge kundetyper.

På grund af flere kunder er omsætningen i første kvartal steget med 16 procent til 13,2 milliarder kroner.

Spotifys helt store udgiftspost er betaling til musikere og rettighedshavere for at afspille musikken.

Spotify sigter efter at kunne fortsætte med at vinde nye kunder. Forventningen er, at der ved udgangen af 2021 vil være 402-422 millioner kunder.

Spotify blev stiftet af de to svenskere Daniel Ek og Martin Lorentzon i 2006 og gik i luften i en række europæiske lande i 2008. I 2011 gik Spotify ind på det danske marked.

I 2018 blev selskabet børsnoteret til en markedsværdi på 23,5 milliarder dollar på børsen i New York.

Sidan da er aktiekursen steget, så Spotify har i dag en værdi af 56 milliarder dollar.

/ritzau/