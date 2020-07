Flere flyver til og fra København - men corona påvirker stadig

I forhold til for få måneder siden er der nu dagligt flere passagerer i Københavns Lufthavn, viser trafiktal.

I juni er 151.085 passagerer rejst igennem Københavns Lufthavns terminaler.

Det er et fald på 94,9 procent i forhold til samme måned sidste år. Det oplyser Københavns Lufthavn i en pressemeddelelse.

I gennemsnit har lufthavnen i juni dagligt talt 4870 passagerer. Det er en klar forbedring i forhold til lavpunktet 9. april, hvor der blot var 427 rejsende.

På trods af forbedringen er der stadig et stykke op til de 83.000, der normalt rejser igennem lufthavnen i løbet af en junidag.

- Luftfarten er forsat i dyb krise, og det vil vare længe endnu, siger kommerciel direktør i Københavns Lufthavn Peter Krogsgaard.

Han nævner dog også, at det heldigvis er til at spore de første lysglimt.

Både passagerer og flyselskaber er så småt begyndt at vende tilbage, og det har gjort det muligt at genåbne flere butikker og serveringssteder i lufthavnen.

- I dag har vi åbnet omkring 20 af de 146 butikker og serveringssteder, vi havde, før coronaen knockoutede lufthavnen og alle virksomhederne herude, siger Peter Krogsgaard.

Direktøren forventer, at passagerfremgangen vil fortsætte i juli, men at antallet af passagerer vil være på et helt andet niveau end sidste år.

Det begrunder han blandt andet med, at antallet af rejsedestinationer i år er markant lavere end i juli sidste år.

Mens der sidste år var ruteflyvning til 167 destinationer, ventes antallet i år at ligge på 85.

- Den gode nyhed er, at det igen er muligt at rejse ud og mærke dele af verden, holde ferie eller lave forretning.

- Den dårlige nyhed er, at der er meget, meget langt igen, til vi ser noget, der bare minder om situationen før coronaen, siger Peter Krogsgaard.

Samlet for denne sommer forventer Københavns Lufthavn et fald i antallet af rejsende på omkring 85 procent sammenliget med sommeren sidste år.

Det betyder ifølge lufthavnen, at Danmark vil miste op mod 1,5 millioner udenlandske turister og forretningsfolk i sommermånederne.

