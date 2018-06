Flere kaster lange øjne efter Ørsteds elsalg

Energiselskabet Ørsted vil sælge sin store forretning inden for el. Flere købere er interesserede.

Energiselskabet Ørsted, tidligere Dong, vil fokusere på sin forretning inden for havvindmøller. Derfor vil selskabet sælge sin store elforretningen i Danmark fra.

Analytikere forventer, at salget kan indbringe over 10 milliarder kroner for forretningen, der tæller elselskabets Radius' omkring en million kunder og yderligere over 800.000 kunder til el og gas.

Udsigten til at få de kunder - og ikke mindst deres penge - i folden har bragt flere interesserede på banen.

- Der er ingen tvivl om, at frasalget af Ørsteds elforretning åbner en meget interessant mulighed set med Seas-NVE's øjne, skriver Jesper Hjulmand, direktør i elselskabet Seas-NVE til avisen Børsen.

Seas-NVE fungerer som en andelsselskab og sælger sin strøm gennem Cerius, der har over 500.000 energikunder.

Det er dog ikke kun konkurrenter, der ser en mulighed. Også flere pensionskasser fortæller til Børsen, at de kan være interesserede.

Elforsyning giver en meget stabil pengestrøm og et meget stabilt afkast. Det er en lækkerbisken for langsigtede investorer som pensionskasser.

- Nu skal vi tale med Danske Bank, som er Ørsteds rådgiver. Vi er en naturlig risikotager af denne type forretninger, blandt andet fordi vi har en lang tidshorisont.

- Afkastet bliver måske ikke tårnhøjt, men samtidig har man godt indblik i risikoen, siger Michael Nellemann Pedersen, investeringsdirektør i PKA.

Også ATP fortæller til avisen, at man har øjnene åbne.

Salget, der kan løbe op i 14 milliarder kroner, kan samtidigt blive en god forretning for staten, der ejer 50,1 procent af Ørsted.

Ørsteds administrerende direktør, Henrik Poulsen, fortæller til Finans, at man er åben over for, at overskuddet fra handlen kan gå til aktionærerne.

Det kan sende op mod syv milliarder kroner i statskassen.

