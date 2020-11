Flere købere presser boligudbud til laveste niveau i 14 år

Rekordlave udbudstal skyldes ikke færre huse til salg, men derimod flere købere end sælgere på markedet.

Er jagten på drømmeboligen sat ind, kan det blive en langvarig proces, for antallet af huse med til salg-skilte er faldende.

Udbuddet af huse og sommerhuse når et nyt rekordlavt niveau med fald det seneste år på henholdsvis 17 og 36 procent. Det viser nye udbudstal fra Boligsiden fra begyndelsen af november.

Faldet skyldes ikke, at der kommer færre huse til salg. Det er derimod antallet af købere og den øgede konkurrence om boligerne, der har ændret sig. Det siger Boligsidens kommunikationsdirektør, Birgit Daetz, i en pressemeddelelse.

- Der forsvinder ganske enkelt flere boliger fra markedet end tidligere, og på grund af den øgede konkurrence bliver de også solgt hurtigere, end de plejer.

- Det betyder, at der måske nok kommer det samme antal boliger til salg, men at udvalget dag for dag er mindre, lyder det.

Tallene fra Boligsiden viser, at udbuddet af huse ved udgangen af oktober var 3,1 procent lavere end for blot en måned siden. Udbuddet af lejligheder faldt med fire procent i samme periode.

Ifølge Anders Christian Overvad, økonom i Arbejdernes Landsbank, overgår bevægelserne de normale sæsonudsving. Det vidner om farten på det danske boligmarked, siger han i en kommentar.

- Over det seneste år er næsten hvert femte til salg-skilt blevet fjernet på hus- og ejerlejlighedsmarkedet.

- Boligsidens tal går kun ti år tilbage, men sammenligner vi med andre statistikker, der har en længere levetid, er boligudbuddet endt på det laveste niveau i over 14 år.

Også Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker i Nordea Kredit, påpeger, at udbuddet har ramt det laveste niveau siden sommeren 2006.

Ifølge hende har dansk økonomi godt af, at boligmarkedet har klaret sig helskindet gennem coronakrisen.

- Når der er tryghed om friværdien, så stiger danskernes forbrugslyst nemlig også. Når butikkerne, restauranterne og virksomhederne tjener penge, kan flere beholde deres job.

- Boligmarkedet kan således være med til af afbøde de negative virkninger på samfundsøkonomien, som coronakrisen medfører, lyder det i en kommentar.

I Region Hovedstaden og Region Sjælland er udbuddet af huse faldet mest med henholdsvis 30 og 21 procent.

