Flere melder sig ledige - men der er fremgang at spore

1468 personer meldte sig ledige onsdag. Det er godt 500 flere end normalt, oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Antallet af nytilmeldte ledige under coronakrisen fortsætter med at være over det normale niveau.

Onsdag 8. april var der 1468 nytilmeldte ledige i Danmark, oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Gennemsnittet for onsdag i samme uge for årene 2015-2019 er 935. Dermed var der onsdag 8. april over 500 flere nytilmeldte ledige end normalt.

Det er imidlertid et stort fald sammenlignet med onsdag i sidste uge. Her meldte 7844 personer sig ledige.

Dermed er der "heldigvis" fremgang at spore, lyder det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Stigningen i antallet af ledige er desværre stadig højere end normalt, men heldigvis noget lavere end i sidste uge. Coronakrisen rammer Danmark og langt de fleste lande meget hårdt.

- Regeringen og et bredt flertal i Folketinget gør på den baggrund, alt vi kan for at holde hånden under danske lønmodtagere og dansk økonomi, siger Peter Hummelgaard i en skriftlig kommentar.

I alt var der onsdag 176.991 personer registreret som ledige i Danmark. Det er en stigning på 45.299 siden 8. marts, hvor coronakrisen for alvor brød ud.

Det frygtes, at antallet af ledige vil stige voldsomt omkring 1. maj, når personer fyret i marts med en måneds opsigelse melder sig ledige.

Ligeledes kan der komme et spring 1. juli, når personer med tre måneders opsigelse melder sig ledige.

/ritzau/