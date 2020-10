Flere virksomheder snyder med corona-hjælpepakker

Især små virksomheder har fået lønkompensation for flere medarbejder, end de har haft på lønningslisten.

Flere virksomheder har fået penge fra coronahjælpepakker, som de slet ikke har været berettiget til.

Det skriver Politiken.

Politiken har via aktindsigter og i samarbejde med erhvervsvidensportalen Lasso X gennemgået 31.620 virksomheder, der har modtaget statslig lønkompensation frem til 8. september.

På baggrund af analysearbejdet har avisen og Lasso X foretaget en detaljeret gennemgang af 89 udvalgte virksomheder.

De har gennemgået uoverensstemmelser mellem virksomheders ansøgning om lønkompensation og de beløb, de rent faktisk har udbetalt til ansatte.

Især små firmaer har fået lønkompensation for flere medarbejdere, end de har haft på lønningslisten.

Det er et mønster, som bagmandspolitiet chefpolitiinspektør, Thomas Anderskov, bekræfter.

- Det er helt åbenlyst, at den ordning, der er mest interessant for dem, der vil snyde, er den store lønkompensationsordning.

- Her ser vi eksempelvis virksomheder, der søger lønkompensation for ansatte, der aldrig har været ansat, eller som tilfældigvis lige blev ansat, da lønkompensationen trådte i kraft, siger han til avisen.

5. oktober lød det fra Bagmandspolitiet, at der var kommet 128 anmeldelser om bedrageri med relation til hjælpepakkerne. Sagerne handler om næsten 43 millioner kroner i alt.

Langt de fleste af de sager drejer sig om forsøg på svindel. Kun en mindre del af beløbet er faktisk blevet udbetalt, fremgår det. I alt er 7,6 millioner kroner blevet beslaglagt.

Bagmandspolitiet - Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, Søik - fordeler sagerne til de relevante politikredse, som skal stå for opklaringsarbejdet.

I nogle af sagerne er der sket varetægtsfængsling af de sigtede. Det gælder for eksempel en sag fra begyndelsen af oktober, hvor en revisor og to mænd fra rockermiljøet er sigtet for at have forsøgt at få udbetalt 1,5 millioner kroner som lønkompensation.

Ansøgningerne i den sag gjaldt 26 medarbejdere i to firmaer. Imidlertid opdagede Erhvervsstyrelsen, at der var brugt falske personnumre.

I de kommende dage forhandler Folketingets partier om at udvide og forlænge hjælpepakker til de dele af erhvervslivet, som er hårdt ramt af coronarestriktioner.

Blandt andet Venstre har forslået at genindføre lønkompensationsordningen.

/ritzau/