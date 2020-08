FLSmidth taber penge efter nedgang i mine- og cementbranchen

På grund af lavere aktivitet og et spareprogram har FLSmidth siden årsskiftet sagt farvel til 840 ansatte.

En mindre aktivitet inden for mine- og cementindustrien har i andet kvartal givet faldende omsætning for danske FLSmidth.

Det har været med til at koste ingeniørkoncernen et underskud på 17 millioner kroner. Det fremgår af selskabets halvårsregnskab.

Underskuddet er blevet til på baggrund af en omsætning, der i forhold til andet kvartal sidste år er faldet med 30 procent til 3,8 milliarder kroner.

Som en leverandør til mine- og cementindustrien er FLSmidth afhængig af, at der er fornuftig aktivitet inden for de to industrier.

Men fordi aktivitetsniveauet har været lavere, har FLSmidth ikke tjent lige så mange penge på at levere maskiner, rådgivning og service til andre selskaber inden for mine- og cementindustrien.

- Som forudset var andet kvartal påvirket af covid-19-pandemien, siger Thomas Schulz, administrerende direktør i FLSmidth, i en skriftlig kommentar.

Før har ingeniørkoncernen forventet en moderat forbedring i tredje kvartal.

Men da coronakrisen ser ud til vare længere end hidtil antaget, så er FLSmidth nu forsigtigt optimistisk i forhold til en gradvis forbedring senere på året.

- På tværs af alle regioner har mineindustrien og især cementindustrien været negativt påvirket af pandemien.

- Mens den generelle situation omkring covid-19 forbedres i dele af verden, så fortsætter den med at eskalere i andre dele, skriver FLSmidth i regnskabet.

Sidste år annoncerede FLSmidth en større plan, der skulle hjælpe koncernen med at få færre udgifter. Det ville blandt andet betyde afskedigelser.

Af regnskabet fremgår det, at FLSmidth siden årsskiftet har afskediget 600 ud af 750 medarbejdere som en del af den plan.

Derudover er der i andet kvartal sagt farvel til yderligere 240 medarbejdere for at tilpasse sig den lavere aktivitet inden for særligt cementbranchen.

Derved er den samlede stab blevet reduceret med i alt 840 personer siden årsskiftet.

Ved udgangen af andet kvartal havde FLSmidth 11.504 medarbejdere. Det var otte procent færre end samme tid sidste år.

