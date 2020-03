Flyansatte frygter totalt kollaps uden snarlig hjælp

Flyvebranchens Personale Unions næstformand siger, at så godt som alle hans medlemmer er ramt af krisen.

Hele flybranchen står i en voldsom krise, efter at coronavirusset har fået en lang række lande til delvist at lukke grænser og fraråde folk at rejse væk fra deres hjemland.

Branchen kan falde fra hinanden uden regeringshjælp hurtigt, siger næstformanden i Flyvebranchens Personale Union, FPU, Anders Mark Jensen.

Tidligere søndag fortalte SAS, at man sendte omkring 10.000 ansatte midlertidigt hjem.

FPU organiserer hovedsageligt arbejdere i andre selskaber end SAS, men situationen er den samme overalt, siger fagforeningen.

- Vi er dem, der bliver hårdest ramt, fordi vi er i en global industri. Det er alle, der er ramt. Lige meget om du flyver helikopter, fragtfly eller arbejder med passagerer. Måske lige på nær dem, der flyver akutlægehelikopter.

- Det er en decideret nedsmeltning af hele branchen, siger Anders Mark Jensen.

Søndag præsenterede regeringen en trepartsaftale, der giver lønkompensation til selskaber, der må sende ansatte hjem. Det er dog ikke nok, mener FPU.

- Det er en positiv aftale om lønkompensation, men det kan ikke stå alene. Hvis kassen er tom, så gør det ingen forskel. Vi har behov for penge i kassen til de her luftfartsselskaber.

- Jo hurtigere, jo bedre. For det haster. Flyselskaberne lider så hårdt, at det er et spørgsmål om dage, inden nogle af dem krakker, siger Anders Mark Jensen.

Blandt andet Venstre har søndag foreslået, at regeringen hurtigst muligt arbejder på en redningspakke til blandt andet flybranchen.

- Jeg ved, at der er et arbejde i gang. Og jeg vil gerne opfordre til, at vi hurtigst muligt får forhandlet en hjælpepakke på plads.

- Det behov er ikke blevet mindre med beskeden fra SAS i dag. Og vi vil gerne se på forslag som eksempelvis statsgaranterede lån til luftfarten, skriver Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, i en kommentar.

