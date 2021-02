Flying Tiger får ny ejer efter flere år med milliontab

Butikskæden Flying Tiger Copenhagen er solgt til det danske investeringsselskab Treville, skriver Finans.

Den danske butikskæde Flying Tiger Copenhagen har fået ny ejer.

Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans. Ejerskiftet er bekræftet af Martin Jermiin, direktør i Zebra, der er selskabet bag Flying Tiger Copenhagen.

Siden 2012 har kapitalfonden EQT været hovedaktionær og ejet detailselskabet sammen med dets stifter, Lennart Lajboschitz.

EQT har ikke lagt skjul på, at målet længe har været at komme ud af Zebra, skriver Finans. Det kan skyldes, at Flying Tiger Copenhagen de seneste par år har haft store millionunderskud.

Onsdag er der så indgået en aftale, så det danske investeringsselskab Treville overtager ejerskabet af Zebra og dermed Flying Tiger Copenhagen.

Ifølge Finans sker det sammen medbutikskædens ledelse. Det inkluderer Martin Jermiin.

Bag Treville står Casper Lykke Pedersen, Lars Thomassen og Nikolaj Vejlsgaard, der alle tre tidligere har været en del af kapitalfonden Axcel.

/ritzau/