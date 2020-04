Flyproducenten Boeing vil skære hver tiende stilling

I forvejen var Boeing ramt af problemer med 737 Max-fly. Coronakrisen lægger yderligere pres på selskabet.

Den amerikanske flyproducent Boeing vil nedlægge omkring hver tiende stilling.

Det sker, efter at selskabet har fremlagt et regnskab, der for andet kvartal i træk viser tab.

Coronaudbruddet har betydet, at fly holder stille overalt i verden, mens luftfartsselskaberne er i alvorlig krise.

Topchef Dave Calhoun har ifølge Bloomberg News onsdag fortalt flyproducentens medarbejdere, at omkring 10 procent af stillingerne i selskabet skal skæres væk ved frivillige fratrædelser, men fyringer kan også blive aktuelt, siger han.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters vil der skulle skæres endnu kraftigere på områder, der har en stor eksponering med de kommercielle kunder. Her skal skæres med mere end 15 procent.

Samtidig skal produktionen af selskabets fly af typen 787 Dreamliner yderligere drosles ned. Efterspørgslen på denne type fly var allerede inden coronakrisen faldende på grund af handelskrigen mellem USA og Kina.

Over hele verden beskæftiger Boeing omkring 160.000 ansatte.

Meldingen kommer, efter at Boeing onsdag har offentliggjort et regnskab med stor tilbagegang. Første kvartal bød på underskud på 641 millioner dollar, mens samme periode i 2019 til sammenligning gav et overskud på 2,1 milliard dollar.

Det kom på baggrund af en omsætning, der faldt 26 procent fra året før til 16,9 milliarder dollar.

Udbruddet af coronavirus har forværret de eksisterende problemer med Boeings 737 Max-fly. Denne flytype har været underlagt globalt flyveforbud efter to dødelige styrt i 2018 og 2019.

/ritzau/