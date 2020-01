Flyrejsers optur stoppede i 2019 - men klimaet er næppe årsagen

For første gang i ti år steg antallet af flypassagerer ikke i Danmark. Klima vurderes ikke at spille ind.

Efter ti år med flere og flere passagerer i de danske lufthavne bød 2019 på stilstand.

Samlet lød antallet af flyrejser fra de danske lufthavne på omtrent 36,5 millioner i 2019, hvilket er stort set på niveau med 2018.

Det er første gang siden 2009 i tiden omkring finanskrisen, at antallet af passagerer ikke stiger.

Københavns Lufthavn har fem ud af seks af alle flypassagerer i Danmark og havde 30,3 millioner passagerer i 2019.

Det er et fald på knap 0,1 procent fra året før. Det viser lufthavnenes egne tal, der er offentliggjort mandag.

Men ifølge lufthavnen ville der have været op mod en million flere passagerer, hvis det ikke havde været for en række ekstraordinære forhold.

Det gælder den store pilotstrejke i foråret sidste år hos SAS, konkurser hos flyselskaberne Wow Air og Primera Air, samt at flyselskabet Norwegian har skåret ned på en række ruter på grund af økonomiske kvaler.

- Når vi trods tabet af cirka én million passagerer alligevel lander på stort set samme antal som i rekordåret 2018, er det ganske flot, siger administrerende direktør Thomas Woldbye.

- Det viser, at der har været en underliggende vækst hos flyselskaberne i lufthavnen, siger han i en pressemeddelelse.

Til gengæld har der været flere passagerer i Billund og Aarhus, mens der har været tilbagegang i Aalborg og hos Bornholms Lufthavn samt Midtjyllands Lufthavn - det tidligere Karup.

2019 stod på den politiske scene i klimaets tegn, men det ser ikke ud til at have haft nogen nævneværdig påvirkning på rejselysten. Det vurderer Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef hos Sydbank og følger flybranchen tæt.

- Når jeg kigger på tallene for 2019, så døjer jeg med at finde håndgribelige beviser på, at flyskam skulle have bredt sig som en steppebrand blandt de danske flypassagerer.

- Det er meget enkeltstående begivenheder, der er årsag til stilstanden i antallet af passagerer, siger Jacob Pedersen.

Samme vurdering kommer fra lufthavnene.

- Vi kan helt klart se, at flyselskaberne har tilpasset deres produkter, så det er muligt at købe billetter, hvor man klimakompenserer sin rejse, siger Jan Hessellund, der er direktør i Billund Lufthavn.

- Men når jeg ser på antallet af passagerer, så ser jeg ikke umiddelbart klimaet spille ind. De selskaber, der har tilbagegang hos os, har det, fordi de har reduceret antallet af afgange, siger han.

Hos Sydbank vurderer Jacob Pedersen, at klimaet kan komme til at spille en større rolle i år.

- Der er ingen tvivl om, at bevidstheden om, at der er miljømæssige konsekvenser ved at flyve, virkelig er ved at gribe om sig.

- Det kan meget vel betyde, at mange danskere vil flyve en gang mindre i 2020, siger Jacob Pedersen.

/ritzau/