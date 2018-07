Foder fra brakmarker batter kun lidt for tørkeplagede landmænd

Tørkeplagede landmænd og deres dyr får hjælp fra EU i form af ekstraordinær adgang til foder fra brakmarker.

En håndsrækning fra EU i form af ekstraordinær tilladelse til at bruge græs fra brakmarker til dyrefoder batter ikke for alvor for de tørkeplagede landmænd.

Det mener formanden for brancheorganisationen Landbrug Fødevarer, Martin Merrild.

- Det er trods alt meget begrænsede brakarealer, vi har. For mig er dette først og fremmest vigtigt, fordi der ligger en anerkendelse fra EU af, at tørkesituationen er alvorlig og kræver ekstraordinær handling, siger Martin Merrild.

En EU-komité besluttede torsdag at lempe reglerne for dyrefoder. Det sker efter ønske fra blandt andet Danmark.

En vedvarende tørke betyder nemlig, at landmændene ikke kan få høstet nok græs til at fodre deres dyr til vinter.

Som betingelse for EU-støtte skal landmænd normalt have nogle grønne områder, der står uberørte i en periode. Det skal gavne natur og miljø. Dispensationen fra EU betyder, at disse områder kan høstes til foder, uden at landmændene bliver trukket i støtte.

Men der er behov for flere tiltag, siger Landbrug Fødevarers formand.

- Der er EU-krav til landmændene om at etablere grønne marker og efterafgrøder i forbindelse med høsten. Men meget af det, som er sået for at sikre grønne marker, er visnet, og det nytter ikke at så nyt, når det er så tørt, siger Martin Merrild.

For mange økologiske landmænd betyder en vedvarende tørke ekstra bekymring.

I modsætning til de konventionelle landmænd kan økologiske landmænd nemlig ikke bare købe fremstillet foder. De skal servere mindst 60 procent grovfoder som græs for deres dyr.

Og på den baggrund betyder adgangen til brakmarkerne ikke en verden til forskel. Det siger Erik Andersen, direktør i ØkologiRådgivning Danmark, en rådgivningsvirksomhed, der samarbejder med Økologisk Landsforening.

- Det betyder lidt. Det er en forholdsvis lille dråbe i havet, når vi taler om den foderforsyning, der skal være til en besætning i dag.

- Desuden er kvaliteten af brakmarkerne relativt dårlig i forhold til det, man kunne have høstet på en græsmark, siger Erik Andersen.

Ifølge Erik Andersen har flere økologiske landmænd allerede måttet skære ned på bestanden af dyr med udsigt til fodermangel vinteren over.

Ændringen af reglerne er midlertidig og skal formelt vedtages af EU-Kommissionen, før den træder i kraft.

