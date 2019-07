Fonde tjener over en milliard kroner på Ambus nedtur

Flere fonde, der har spekuleret i fald i aktiekursen hos danske Ambu, har tjent styrtende på deres strategi.

Det har været et hårdt år for danske Ambu, der sælger medicinsk udstyr.

Oven på topchefens exit i maj og en efterfølgende nedjustering er aktiekursen faldet gevaldigt. Det har dog indbragt en lang række investeringsfonde, der har spekuleret i en nedtur, store summer.

Det skriver erhvervsmediet Bloomberg News baseret på research fra S3 Partners.

Researchen viser, at antallet af aktier, der er lånt ud til spekulation i kursfald, er fordoblet siden maj og nu tæller omkring en femtedel af alle aktier i Ambu.

- Nedjusteringen i juni kan give endnu mere spekulation i kursfald, specielt hvis svagheden i aktiekursen, der har været siden april, fortsætter, siger researchchef i S3 Partners Ihor Dusaniwski til Bloomberg.

Aktierne i Ambu er i årevis blevet mere og mere værd under administrerende direktør Lars Marcher i takt med, at selskabet er vokset og blevet mere profitabelt.

Han blev dog i maj skiftet ud med amerikanske Juan-José Gonzales. Den nyhed sendte aktien voldsomt ned.

Og i slutningen af juni måtte Ambu så fortælle markedet, at man ikke regnede med at kunne opnå den forventede vækst. Det hang blandt andet sammen med, at selskabet trak stikket på engangs-koloskop, der ellers var udset som et væksthåb.

I slutningen af april kostede en aktie i Ambu 190,95 kroner. Efter fyringen af Lars Marcher faldt den til 140 kroner og nedjusteringen sendte aktien yderligere ned. En aktie kan onsdag eftermiddag købes til 100,45 kroner.

Det er godt nyt for flere store hedgefonde, der har spekuleret i nedturen. Blandt andre Pelham Capital, Kensico Capital og Landsdowne Partners har satset store summer på en aktienedtur.

Ifølge S3 Partners har fonde, der har spekuleret i en aktienedtur, tjent "over 200 millioner dollar" eller over 1,3 milliarder kroner siden maj.

Man kan spekulere i en akties nedtur ved at "shorte" aktien. Det gør man ved at låne en aktie, sælge den og så købe den tilbage til en lavere pris, inden man afleverer den tilbage.

/ritzau/