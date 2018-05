Forårsjagten på huse sætter ind - men færre sælger i år

I marts og april er boligudbuddet traditionen tro steget, og der er nu flere huse til salg, viser boligtal.

Ligesom i marts traf flere danskere i april måned et valg om at sætte deres ejendomme til salg end i årets foregående måneder.

Ved udgangen af april stod der 35.136 parcel- og rækkehuse til salg landet over, viser finanssektorens interesseorganisation Finans Danmarks boligudbudsstatistik for april 2018.

Samtidig er der ikke fjernet lige så mange huse fra ejendomsmæglernes hylder, som der sættes til salg. Det betyder, at der sammenlagt er flere huse til salg.

- Den tendens ser vi typisk hvert år. Det er et tegn på, at det er forår på husmarkedet, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

For de købelystne er udbuddet dog en smule mere begrænset end på samme tid sidste år. I forhold til sidste år er der på landsplan knap 1900 færre huse til salg.

Samtidig skal køberne slå hurtigere til, for ifølge Ane Arnth Jensen står huse til salg annonceret i kortere tid over hele landet, når man sammenligner med sidste år.

Det lavere udbud gælder dog ikke for ejerlejlighedsmarkedet i landets største byer.

I Københavns Kommune er antallet af udbudte ejerlejligheder steget med 10 procent det seneste år, mens der er tale om en stigning på 32 procent i Aarhus og 27 procent i Aalborg. I Odense falder udbuddet fortsat.

De tal bekymrer chefanalytiker i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, der tolker stigningen som et tegn på for høje priser.

- Vi tolker det stigende udbud som et tegn på, at priserne er kommet for højt op, og at stadig flere købere trækker sig fra markedet.

Generelt tyder det dog ifølge hende ikke på en stor krise på boligmarkedet lige foreløbig.

- Liggetiderne er fortsat meget lave, og udbudspriserne er nogenlunde stabile, og det indikerer, at der snarere er tale om en velkommen opbremsning end en brat vending.

- Men vi har behov for flere måneders tal, før vi kan drage en mere håndfast konklusion på området, siger hun.

/ritzau/