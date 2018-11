Forbrugerne holder igen med Dankortet trods økonomisk optur

Selv om den danske økonomi er i god form, blev der brugt færre penge med Dankortet i oktober.

Der blev brugt færre penge med Dankortet i oktober. Det kan indikere, at forbrugerne er mere forsigtige trods et økonomisk opsving, lyder det fra økonomer.

Forbruget lød på 29,4 milliarder kroner i sidste måned, viser tal fra Nets.

Det er et fald på 0,3 procent sammenlignet med oktober sidste år. Det er kun sket seks gange siden finanskrisen, at forbruget er dykket på årsbasis.

- Tager man højde for, at Dankortet benyttes mere og mere, er der tale om en lidt bekymrende udvikling, skriver cheføkonom Jes Asmussen fra Handelsbanken i en kommentar.

Jes Asmussen understreger dog, at faldet skal ses i lyset af et meget stærkt forbrug i september.

Forbruget er ifølge Nykredit 4,1 procent lavere end i september, når man renser for sæsonudsving.

Det kan spille ind, at den store handelsdag black friday, hvor butikker forsøger at lokke forbrugerne med tilbud, er lige om hjørnet.

- I takt med at black friday bliver et større og større fænomen herhjemme, kan det bestemt ikke udelukkes, at det begynder at have en påvirkning af sæsonmønstret i vores forbrug, skriver Jes Asmussen.

Han understreger dog, at der uanset hvad ikke er tale om en forbrugsfest i Danmark. Økonomien er ellers præget af faldende arbejdsløshed og højere lønninger.

En del af forklaringen på faldet i oktober kan også skyldes, at Dankortet taber terræn til betalingskort som Visa og Mastercard.

- Dankortet har mistet markedsandele til kreditkortet her i starten af året, da en række kreditkortgebyrer er bortfaldet, skriver cheføkonom Tore Stramer fra Nykredit i en kommentar.

Han ser ikke tallene som et udtryk for, at danskernes privatforbrug falder. Han peger på, at detailsalget er steget små to procent i løbet af 2018.

Hos Arbejdernes Landsbank vurderer cheføkonom Signe Roed-Frederiksen, at forbrugerne har plads til at bruge flere penge.

- Vi har i en længere periode været meget forsigtige med at bruge penge og har haft fokus på at nedbringe gæld.

- Der er plads til, at vi slækker lidt på forsigtigheden, skriver hun i en kommentar.

/ritzau/