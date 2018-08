Forbrugertilliden blev svedt af i augusts hedebølge

Efter en spirende optimisme i sommerens første måneder, faldt forbrugertilliden i august.

Danske forbrugere havde mindre lyst til at hive kreditkortet op af lommen i august end månederne før, viser tal fra Danmarks Statistik.

Efter to brandvarme måneder i juni og juli faldt forbrugernes tillid en smule i august.

Faldet overrasker flere økonomer, der næsten samstemmigt påpeger, at de tørre tal burde give smil på læben, når husholdningerne gennemgår budgettet.

Ifølge Signe Roed-Frederiksen, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, viser tal for beskæftigelsen, at flere ting trækker i den rigtige retning for forbrugerne.

- I denne uge fik vi tal for jobvæksten i juni måned, der viste en fortsat solid fremgang i beskæftigelsen, og generelt er danskernes privatøkonomi solid med fremgang i både formuer og indkomster, skriver hun i en kommentar.

Forbrugertilliden er ikke det samme som at måle privatforbruget, men det giver en indikation af, hvordan forbrugerne ser deres nære økonomiske fremtid.

Det er ikke ligegyldigt, hvordan privatforbruget i Danmark har det, skriver økonom hos Dansk Erhverv Jonas Meyer i en kommentar.

- Lidt forsimplet kan man sige, at dansk økonomi trækkes frem af to hovedmotorer: eksport og privatforbrug, skriver han.

- Eksportmotoren synes dog at være sat lidt ud for tiden, og derfor er væksten i det private forbrug ekstra vigtig, hvis dansk økonomi også skal vokse i 2018.

Trods faldet i august befinder forbrugertilliden sig på niveau med, hvor den var før sommeren.

/ritzau/