Forbrugervagthund anmelder webbutikker for vildledning

Man skal holde godt øje med, hvad man siger ja til, når man handler på nettet, siger Forbrugerombudsmanden.

Hvis man falder over en billig parfume eller creme på nettet, er det vigtigt at holde øje med, om købet samtidig forpligter en til at tegne et månedligt abonnement.

Sådan lyder advarslen fra Forbrugerombudsmanden, der har politianmeldt fire webbutikker.

De fire virksomheder har ikke været tydelige nok til at gøre opmærksom på, at et køb hos dem var betinget af et månedligt abonnement af en fordelsklub.

- Webbutikkernes priser ser billigere ud, end de reelt er, når prisen for abonnementet ikke er oplyst sammen med prisen for produkterne, siger forbrugerombudsmanden, Christina Toftegaard Nielsen.

- Det er ikke kun til skade for forbrugerne, men også for butikker, der sælger samme produkter med tydelige prisoplysninger, siger hun i en pressemeddelelse.

Siden begyndelsen af 2018 har Forbrugerombudsmanden modtaget mere end 200 klager over fordelsklubber.

119 af klagerne er om de fire webbutikker, der er blevet politianmeldt.

- Et stigende antal webbutikker tilbyder produkter med rabat til forbrugere, der vil betale et løbende abonnement for at kunne handle hos dem.

- Hvis ikke webbutikkerne oplyser tydeligt om abonnementet, er det vildledende, siger Christina Toftegaard Nielsen.

De fire webbutikker er bilablau.dk, flipsu.dk, ophoerspriser.dk og pluus.dk. De sælger blandt andet makeup, parfumer og smykker.

