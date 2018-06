Forbrugervagthund vil granske bankers gebyr for køb i udlandet

Det kan være i strid med betalingsloven, at fem danske banker har forhøjet valutatillæg med op til 50 procent.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil undersøge, om fem store danske banker tager urimeligt høje og dermed ulovlige gebyrer fra kunder, som bruger deres betalingskort i udlandet.

Det sker, efter at bankerne sidste år satte det såkaldte valutatillæg op med op til 50 procent. Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

- Den prisstigning, vi har set, betyder samlet set, at bankerne årligt har opkrævet op imod et trecifret millionbeløb ekstra om året fra kunder, som har brugt visa/dankort i udlandet. Det vil være helt lovligt, så længe gebyrerne ikke er urimeligt høje.

- Vi undersøger, om det er tilfældet, siger direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, i meddelelsen.

Valutatillæg er bankens gebyr for at veksle danske kroner til udenlandsk valuta, når en forbruger benytter sit betalingskort i udlandet eller i en udenlandsk netbutik.

I 2017 hævede fem større banker deres valutatillæg med 50 procent inden for Europa og med 33 procent uden for Europa.

- Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil nu undersøge, om de fem bankers forhøjelse af valutatillægget er i strid med betalingsloven, oplyser styrelsen.

Flere medier - herunder InsideBusines - kunne i 2017 beskrive, at blandt andet Jyske Bank og Danske Bank satte gebyret op. I de to banker gik det fra 1 procent til 1,5 procent for brug af kort i Europa. I resten af verden gik det fra 1,5 procent til 2 procent.

Senere fulgte Nordea, Handelsbanken og Sydbank trop med samme stigning.

Forbrugere, der shopper i udlandet, får på den måde en dårligere vekselkurs. Det kan senere betyde en ubehagelig overraskelse på kontoudtoget, fordi ens køb bliver dyrere end først beregnet.

