Ford vil fra 2030 kun sælge eldrevne biler i Europa

For at omstille sin fabrik i Køln til større elektrisk produktion investerer Ford over seks milliarder kroner.

I 2030 bliver det i Europa ikke længere muligt at købe en ny personbil fra Ford, der kører på fossile brændstoffer.

Herefter vil alle europæiske personbiler fra producenten nemlig være eldrevne.

Det oplyser Ford i en pressemeddelelse.

Allerede fra 2026 vil Ford tilbyde alle sine personbiler som minimum plug-in-hybrider i Europa.

Tilsvarende vil Ford i Europa allerede i 2024 kunne tilbyde alle sine varebiler i en hybridvariant, der kan køre emissionsfrit.

- I den forbindelse forventes elbiler og plug-in-hybrider at udgøre to tredjedele af Fords varebilssalg i 2030, oplyses det i pressemeddelelsen.

For at omstille sig til en mere elektrisk bilproduktion har Ford samtidig planlagt at investere over seks milliarder kroner i sin fabrik i Køln.

Fabrikken i Tyskland er ikke alene hovedsæde for Ford i Europa. Den er også en af de største europæiske bilfabrikker.

