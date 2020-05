Forlængelse af betalingsfrister sikrer virksomheder milliarder

Virksomheder sikres over 100 milliarder kroner ved at forlænge betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms.

Regeringen vil indfase betalingsfristerne på A-skat, AM-bidrag og moms langsommere end planlagt.

Det skriver Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

Det skal styrke virksomhedernes likviditet under coronakrisen og sikre danske job, er meldingen. Virksomhederne sikres mere end over 100 milliarder kroner i likviditet med manøvren.

- Det er afgørende for regeringen, at vores virksomheder og lønmodtagere har de bedste betingelser for at komme gennem krisen, siger skatteminister Morten Bødskov (S) i pressemeddelelsen.

- Som det er nu, skal virksomhederne om kort tid tilbage til de gamle betalingsfrister med ét slag. Det ville kunne ramme dem hårdt på likviditeten.

- Derfor foreslår vi at indfase de normale betalingsfrister langsommere, så virksomhederne får bedre tid til at tilpasse sig, siger Bødskov.

Betalingsfristerne for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for august, september og oktober udskydes med henholdsvis 4,5, 5,5 og 6,5 måneder. Det giver op til cirka 74 milliarder kroner i gennemsnitligt 5,5 måneder.

De forlængede betalingsfrister for de store virksomheders moms udskydes med 15 dage for afregningen for juli og syv dage for afregningen for august.

Det styrker likviditeten for de store virksomheder med cirka 32,5 milliarder kroner i henholdsvis 15 og syv dage.

Mellemstore virksomheders likviditet skønnes at blive styrket med cirka 18 milliarder kroner i 90 dage.

Momsperioderne for 3. og 4. kvartal for mellemstore virksomheder bliver desuden lagt sammen, så betalingsfristen udskydes til 1. marts 2021.

Skattepolitisk chef hos Dansk Erhverv Jacob Ravn ser positivt på det.

- Krisen har måske sluppet sit tag en anelse, men likviditeten er fortsat presset, og derfor skal regeringen have stor ros for at udskyde en lang række betalingsfrister.

- Det kan være et spørgsmål om liv eller død for mange virksomheder, siger Jacob Ravn i en pressemeddelelse.

Hos Dansk Industri mener man, at der bør ses på muligheden for at tillade virksomhederne at konvertere den udskudte skat til et lån. Det kan tilbagebetales, i takt med at der kommer gang i forretningen.

Og ellers er der ros for at forlænge fristerne.

- De udskudte betalingsfrister har hjulpet danske virksomheder med tiltrængt likviditet i en hård tid.

- Udfordringen opstår, når den udskudte skat skal betales - samtidig med at man vender tilbage til de gamle frister, siger direktør i Dansk Industri Kent Damsgaard i en skriftlig kommentar.

