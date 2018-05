Forlag slår Harry Potter-rekord efter 10 år

Det har taget 10 år for forlaget Bloomsbury at slå rekordåret 2007, hvor den sidste Harry Potter-bog kom.

Forlaget Bloomsbury, der før det stødte ind i forfatteren bag Harry Potter, J.K. Rowling, var et relativt lille forlag, har for første gang i 10 år overgået den rekord, det satte, da den sidste af de syv bøger om troldmanden blev udgivet.

Det skriver Reuters. Harry Potter er dog stadig en afgørende del af forretningen.

- Jeg er fornøjet over vores udvikling de seneste 12 måneder. Det har været et stærkt år, der har sat Bloomsbury i en stærk og spændende position, skriver administrerende direktør Nigel Newton.

Bloomsburys omsætning voksede i regnskabsåret, der løb til og med februar, med 13 procent til 161,5 millioner pund, 1,4 milliarder kroner.

Dermed overgik Bloomsbury den rekord, selskabets satte i 2007, hvor Harry Potter og Dødsregalierne udkom. Her omsatte Bloomsbury for 150 millioner pund ifølge Reuters.

I 1997, da den første bog udkom, omsatte Bloomsbury ifølge The Economist for 14 millioner pund. Allerede få år efter var det mangedoblet.

Bloomsbury fik den voldsomt populære bogserie om troldmandslærlingen Harry Potter i stald efter otte andre forlag havde afvist forfatteren J.K. Rowlings manuskript til den første bog i serien.

Bloomsbury gav J.K. Rowling 2500 pund, lidt over 20.000 kroner, i forskud for bogen.

Den blev et voldsomt hit, da den udkom i 1997 i Storbritannien. Fanskaren voksede og den syvende bog i rækken blev revet væk, da den udkom i 2007.

Samlet har bogserien ifølge Bloomsbury solgt mere end 500 millioner styk på verdensplan og er oversat til mere end 80 sprog. Den er også blevet til en filmserie.

Harry Potter er stadig en enorm forretning for Bloomsbury. Omsætningen inden for Harry Potter steg med 31 procent i året og hjalp til at trække omsætningen i divisionen for børnebøger op med 24 procent til 69,2 millioner pund - 590 millioner kroner.

Bogserien har gjort forfatteren J.K. Rowling til en af verdens rigeste forfattere i verden, med aktiver for omkring en milliard dollar.

