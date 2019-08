Forsker: Spioner kan lure dansk teledata i Rumænien

En ekspert vurderer, at rumænske efterretningsagenter med loven i hånden kan kræve adgang til danske teledata.

Fremover bliver de fleste danskeres mobilnetværk kontrolleret fra Rumænien.

TDC sender sit operationscenter fra Frederiksberg til Bukarest med udgangen af august, og konkurrenterne Telenor og Telias fælles mobilnet bliver allerede overvåget fra et center i det østeuropæiske land.

Men det halter alvorligt med retssikkerheden og tilsynet med efterretningstjenesterne i Rumænien, fortæller flere eksperter til Politiken.

Fra operationscentrene er det blandt andet muligt at overvåge, hvor en dansk mobiltelefon befinder sig. De oplysninger får rumænske efterretningsagenter mulighed for at afkræve fremover.

Det vurderer Lavinia Stan, som forsker i Rumæniens overgang til demokrati ved St. Francis Xavier Universitet i Canada.

- Min vurdering er, at de rumænske efterretningstjenester med loven i hånden kan få adgang til hvilken som helst information, det danske selskab placerer i Rumænien.

- Den bedste beskyttelse, forbrugerne har, er rumænske myndigheders frygt for at lægge sig ud med Danmark, siger Lavinia Stan til Politiken.

Hun er medforfatter til en forskningsartikel fra 2018, hvor en række sager om korruption, afpresning og magtmisbrug begået af Rumæniens efterretningstjenester bliver gennemgået.

Det er ifølge Politikens oplysninger ikke muligt at aflytte telefonsamtaler eller se indholdet i sms’er eller internettrafik fra TDC’s nye center i Rumænien.

Det er dog muligt at indsamle metadata, der eksempelvis handler om, hvilket nummer en mobiltelefon ringer til, hvornår og hvorfra.

/ritzau/