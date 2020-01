Forstærket håb om 737 MAX-erstatning løfter Norwegian-aktie

Norwegian-aktien har fået en flyvende start på 2020 efter Boeing-aftaler om erstatning for flyveforbud.

Det pressede norske luftfartsselskab Norwegian har fået en flyvende start på 2020, hvor selskabets aktie er steget med omkring seks procent i værdi efter en times handel.

Noget kunne tyde på, at den gode start på det nye årti ikke skyldes noget, Norwegian selv har gjort.

Nytårsaftensdag oplyste Turkish Airlines, at selskabet havde indgået en aftale med flyproducenten Boeing om en erstatning for tab forbundet med et flyveforbud for Boeings 737 MAX-fly.

737 MAX-flyene fik flyveforbud i hele verden, efter at to fly styrtede ned i dødsulykker i oktober 2018 og marts 2019.

De luftfartsselskaber, der havde bestilt og i nogle tilfælde modtaget 737 MAX-fly, stod derfor lige pludselig og savnede nogle fly i deres flåde med tab til følge.

Et af de selskaber er Norwegian. Derfor har selskabets aktionærer nok med interesse fulgt andre selskabers kamp for at få penge fra Boeing til at dække tabene.

Ifølge Reuters har det amerikanske luftfartsselskab Southwest Airlines, der er verdens største bruger af 737 MAX-fly, i december oplyst, at det bliver kompenseret for en ukendt del af det forventede tab på 830 millioner dollar i 2019.

Turkish Airlines vil ikke sige, hvor mange penge selskabet har aftalt, at Boeing betaler. Men ifølge den tyrkiske avis Hurriyet er det 225 millioner dollar.

Regningen er delt op i to dele. Et beløb for mistet fortjeneste, som ifølge Hurriyet er på 150 millioner dollar, og yderligere 75 millioner dollar, der skal dække udgifter til reservedele og træning af personale til forbedring af flyenes sikkerhed.

Ifølge det norske erhvervsmedie E24 har Norwegian siden sommeren forsøgt at få en lignende erstatning fra Boeing.

De andre aftaler får den norske analytiker Hans Jørgen Elnæs til at forvente, at Norwegian snart kan fortælle, at der er indgået en aftale med Boeing. Det siger han til E24.

/ritzau/