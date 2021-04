For første gang i 2021 faldt arbejdsløsheden i marts

Ledigheden faldt i marts til 4,5 procent fra 4,6 procent i februar. Økonom ser yderligere bedring på vej.

Efter to måneder med stigende ledighed faldt arbejdsløsheden i marts.

Den faldt til 4,5 procent, efter at den i februar blev opgjort til 4,6 procent, viser tal fra Danmarks Statistik.

Inden coronakrisen ramte, havde Danmark en ledighed på 3,6 procent. Det var det laveste siden 2009.

Ifølge cheføkonom Jeppe Juul Borre, Arbejdernes Landsbank, vil den næste tid byde på yderligere bedring.

- Genåbningen kommer til at fungere som en fjeder for dansk økonomi, der springer i vejret over den kommende tid.

- Feriepengene og vaccineudrulning tilføjer hertil både ekstra og længere springkraft, skriver han i en kommentar.

/ritzau/