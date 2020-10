For første gang i årevis er der under 30.000 huse til salg

Antallet af huse med til salg-skilte er faldende. Der er også færre lejligheder og sommerhuse.

Hvis man er på jagt efter et nyt hus, skal man i øjeblikket kigge lidt bedre efter end normalt.

Ifølge Boligsiden var der ved indgangen til oktober 29.858 huse til salg.

Det er et fald på 15 procent over det seneste år og samtidig det laveste antal i de ti år, som Boligsiden har ført statistik over antallet af udbudte huse.

Ifølge Finans Danmark, hvis statistik rækker endnu længere tilbage, skal man tilbage til 2007 for at finde det seneste år med under 30.000 huse til salg.

- Det er en udvikling, vi har set gennem et stykke tid, hvor der har været godt gang i handlerne, og derfor er der blevet solgt rigtig mange huse, siger Birgit Daetz, der er boligøkonom hos Boligsiden.

- Til gengæld er der ikke sat så mange til salg, og derfor ser vi det her lave udbud, siger hun.

Hos Nykredit forklarer boligøkonom Mira Lie Nielsen også udviklingen med, at der har været stor aktivitet på boligmarkedet i sommerperioden.

- Der er simpelthen grænser for, hvor mange danskere der går med flytteplaner, og derfor er det naturligt, at vi på et tidspunkt ser færre handler, og at færre sætter deres bolig til salg, siger Mira Lie Nielsen.

Samme billede gør sig gældende for lejligheder og sommerhuse, hvor der er henholdsvis 6766 og 6492 til salg i øjeblikket. Det er 18 og 33 procent lavere end for et år siden.

Mira Lie Nielsen forventer, at der vil være mindre aktivitet på boligmarkedet resten af året.

- De kommende måneder vil vi formentlig se færre handler, da der normalt er færre, som flytter i efteråret og vinteren, og der derudover er handlet meget i løbet af sommeren, siger hun.

Generelt set er udviklingen på boligmarkedet gået langt bedre, end de fleste økonomer havde forventet, da Danmark blev lukket ned i marts.

- Udviklingen i ledigheden har ikke været så dyster, som man kunne have frygtet.

- Samtidig er mange af de danskere, som typisk køber bolig, ikke blevet ramt så hårdt økonomisk og har haft meget tid hjemme til at lege med tanken om at købe nyt hus eller sommerhus, siger Mira Lie Nielsen.

