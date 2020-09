Første SAS-fly til Kina i otte måneder er næsten fyldt

Tirsdag aften er det første SAS-fly til Shanghai siden coronaudbruddet lettet fra Københavns Lufthavn.

Luftfartsselskabet SAS har tirsdag aften sendt sit første fly mod den kinesiske by Shanghai i otte måneder.

18.40 lettede flyet Airbus 350 fra Københavns Lufthavn, og ifølge den fungerende pressechef i SAS Danmark, Sille Beck-Hansen, er flyet næsten fyldt.

- Den er ikke helt fyldt – men tæt på. Vi har haft lukket i otte måneder, så der har været et opsparet behov for at kunne komme afsted fra dansk erhvervsliv og andre.

- Der er mange andre nationaliteter ombord fra Europa. Og der er jo ikke så mange selskaber, der tilbyder direkte ruter til Kina i øjeblikket, så derfor har vi også et stort opland, siger Sille Beck-Hansen.

Ruten til millionbyen Shanghai - og Beijing - lukkede SAS 31. januar, da coronaudbruddet begyndte at vise tænder.

3. marts lukkede det nordiske luftfartsselskab også ruten til det delvise selvstyre Hong Kong.

Foreløbig vil SAS flyve mellem København og Shanghai en gang om ugen.

- Før corona fløj vi en gang dagligt til Shanghai, nu flyver vi kun en gang om ugen. Men på de få afgange vi har, ser vi fornuftige bookingtal. Det viser os, at der er et behov for erhvervsrejsende igen kan komme ud i verden, siger Sille Beck-Hansen.

/ritzau/