Første tegn på stigende ledighed efter corona-tiltag

Mandag og tirsdag meldte mere end tre gange det normale antal sig som ledige ifølge Beskæftigelsesministeriet.

Allerede mandag og tirsdag i denne uge er der en usædvanlig stigning i antallet af ledige - altså folk der har mistet deres arbejde - ifølge Beskæftigelsesministeriet.

Sammenlignet med gennemsnittet for tilsvarende dage sidste år var der mandag og tirsdag mere end tre gange så mange nye ledige.

Beskæftigelsesministeriet oplyser, at den udvikling allerede kunne ses mod slutningen af sidste uge.

Ifølge ministeriet viser tal fra Jobnet, at der også er sket et markant fald i antallet af nye stillinger, der bliver slået op.

- Uanset hvad vi gør, så vil sundhedskrisen desværre have indflydelse på vores arbejdsmarked, hvilket de nye tal viser, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en pressemeddelelse om tallene.

- Nu er det op til os politikere at sikre, at det går mindst muligt ud over danske lønmodtagere, selvstændige og virksomheder.

- Vi følger udviklingen meget nøje, og vi er parate til at tage yderligere tiltag.

