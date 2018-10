Fortnites skaber er nu 99 milliarder kroner værd

Firmaet bag det populære computerspil "Fortnite" er mangedoblet i værdi på få år, skriver Wall Street Journal.

Epic Games, der står bag computerspillet "Fortnite", har rejst over en milliard dollar. Og de nye investorer har værdisat firmaet markant højere end tidligere. Det skriver Wall Street Journal.

Fredag rejste Epic Games 1,25 milliarder dollar fra en række investorer, deriblandt den kendte kapitalfond KKR.

De nye investorer har ifølge Wall Street Journal værdisat selskabet til ikke mindre end 15 milliarder dollar - 99 milliarder kroner.

Dermed fortsætter succesen for Epic Games, hvis værdi er mangedoblet i takt med, at "Fortnite" er blevet en større og større succes.

Spillet er et "Battle Royale"-spil, hvor 100 spillere bliver kastet ned på en ø og den sidste, der er tilbage, har vundet.

"Fortnite" blev lanceret i dets nuværende form i 2017, og siden da er millioner af nye spillere kommet til.

De seneste tal fra Epic Games viser, at små 80 millioner spillede spillet i august, og at det er downloadet mere end 125 millioner gange.

Mens spillet er gratis, så kan spillerne købe ting i spillet via mikrotransaktioner for ting som våben, nye kostumer til karaktererne og andet.

Ifølge erhvervsmediet Bloomberg er "Fortnite" godt på vej til at sælge for to milliarder dollar af de virtuelle produkter i spillet i 2018.

Succesen har gjort Epic Games mere og mere værd. Værdisætningen af Epic Games er ifølge The Guardian steget fra 660 millioner dollar i 2012, hvor kinesiske Tencent købte sig ind til 4,5 milliarder dollar i maj 2018.

Epic Games blev grundlagt i 1991 af amerikaneren Tim Sweeney. Efter en stille start fik det sin første succes med spillet "Unreal" i 1999 og senere "Gears of War".

