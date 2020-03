Forud for coronakrise: Største offentlige overskud siden 2007

Et godt aktiemarked var sidste år med til at give de offentlige finanser et overskud på 85 milliarder kroner.

I en ellers svær tid er der kommet gode nyheder for den danske økonomi.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der sidste år var et overskud på de offentlige finanser på 85 milliarder kroner. Det er det største overskud siden 2007.

Tallet er rigtig god læsning og viser, at dansk økonomi har de nødvendige muskler til at imødegå coronakrisen, vurderer cheføkonom Tore Stramer fra Dansk Erhverv.

- Den offentlige økonomi er simpelthen kernesund, og der er ingen nævneværdig nettogæld i øjeblikket, skriver Tore Stramer i en kommentar.

Sidste års store overskud skyldes især de gennemgående stigninger, der var på aktiemarkedet.

De løftede statens indtægter fra skat på pensionsafkast til 63 milliarder kroner. Det var en stigning på 49 milliarder kroner i forhold til året før.

/ritzau/