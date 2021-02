Frasalg af elselskab giver Ørsted milliardstor fremgang

Ørsted solgte sidste år elselskabet Radius og et par mindre forretningsområder, hvilket giver milliardgevinst.

2020 bød på fremgang for energiselskabet Ørsted, der takket være et stort frasalg øgede overskuddet med et tocifret milliardbeløb.

Det viser Ørsteds årsregnskab, der er offentliggjort onsdag morgen.

Ørsted kommer ud af året med et overskud på 16,7 milliarder kroner. Det er 10,6 milliarder kroner højere end året før.

Årsagen til fremgangen er primært frasalget af Ørsteds elforretning - der blandt andet tæller Radius - til den danske energikoncern Seas-NVE sidste år.

Ørsteds forretning er baseret på at opføre og drive vindmølleparker verden over.

Når man ser på selve driften, skriver Ørsted i regnskabet, at det har haft højere indtjening fra sine vindmølleparker.

Det er dog blevet modsvaret af en række andre forhold - blandt andet at Ørsted har tjent færre penge på at sælge el i Storbritannien, fordi der er brugt mindre el under corona.

I starten af året har Ørsted fået ny administrerende direktør i skikkelse af Mads Nipper, der er kommet fra en lignende stilling hos pumpekoncernen Grundfos.

Det er Mads Nippers første regnskab i spidsen for Ørsted, og han er tilfreds med fundamentet for energiselskabet.

- Ørsted leverede et stærkt resultat i 2020, både driftsmæssigt og økonomisk. På trods af udfordringerne som følge af covid-19 har vores kolleger udført et fremragende stykke arbejde for at holde vores produktionsanlæg i fuld drift og med normal rådighed.

- I løbet af 2020 har vi også idriftsat fem nye vindmølleparker og sikret god fremdrift på vores anlægsprojekter, siger Mads Nipper i en kommentar til regnskabet.

Mads Nipper har afløst Henrik Poulsen, der har fået et job hos A.P Møller Holding, Mærsk-familiens pengetank.

Ørsted kom allerede 12. januar med en række foreløbige regnskabstal for 2020, og de er identiske med de tal, der er offentliggjort i regnskabet.

/ritzau/