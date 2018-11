Frisk forhandling skal afgøre fiskemuligheder efter brexit

I overgangsperiode skal Storbritannien konsulteres, når EU-Kommissionen foreslår fiskekvoter.

Fiskeri udgør et særligt problem, når Storbritannien forlader EU, og det problem er af afgørende betydning for danske fiskere.

I den udtrædelsesaftale, som Storbritannien og EU har forhandlet, hedder det, at parterne senest 1. juli 2020 skal indgå en aftale om fiskemuligheder.

Det er et halvt år før, overgangsperioden efter briternes exit er udløbet. Overgangsperioden udløber tidligst med udgangen af 2020, men den kan forlænges med et eller flere år ifølge aftaleteksten.

- I overensstemmelse med artikel 184 i udtrædelsesaftalen skal EU og Storbritannien gøre deres bedste for at indgå en sådan aftale før 1. juli 2020, hedder det i den 585 sider lange aftale.

Artikel 184 omhandler det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien.

EU's chefforhandler bekræfter, at EU og Storbritannien skal forhandle om fiskemulighederne.

- En afgørende betingelse for, at dette fælles toldområde kan omfatte fiskeri, bliver, at der mellem EU og Storbritannien indgås en aftale om adgang til farvande og fiskemuligheder, siger Michel Barnier onsdag aften.

I overgangsperioden fra 30. marts 2019 til udgangen af 2020 - og længere hvis parterne aftaler det - skal Storbritannien "konsulteres" i forbindelse med fiskemuligheder, der har forbindelse til Storbritannien.

Briterne skal have mulighed for at kommentere EU-Kommissionens udspil til kvoter og det videnskabelige grundlag for dette udspil.

Desuden kan EU invitere Storbritannien med til møder om fiskeri i relevante internationale fora.

/ritzau/