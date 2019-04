Frygt for aflyste afgifter drev bilsalget til ny rekord

Bilkøbere har tilsyneladende slået til, før ny måde at udregne brændstofforbrug ville påvirke afgifter.

Aldrig før er der blevet indregistreret så mange nye personbiler som i marts, viser tal fra Danmarks Statistik. 26.195 nye personbiler blev enten solgt eller leaset.

Både Danmarks Statistik og erhvervsorganisationer tilskriver det gode salg, at købere har haft travlt med at få lukket en handel, før en ny måde at udregne afgifter træder i kraft.

Halvvejs gennem måneden blev den nye beregningsmetode, WLTP, dog udskudt.

Det blev aftalt på Christiansborg, at den nye regnemetode med de nye afgifter til følge først skal træde i kraft senere, når hele området for bilafgifter skal gennemgås.

Den nye udregningsmetode kunne ifølge FDM og Danske Bilimportører føre til prisstigninger på 3000 til 20.000 kroner på udvalgte biltyper.

Ifølge Danmarks Statistik er bilsalget følsomt over for bare udsigten til ændringer i afgifter:

- På baggrund af erfaringerne med bilsalgets forløb ved tidligere afgiftsændringer i form af store stigninger og fald - senest august-september sidste år - vil bilsalget i de kommende måneder sandsynligvis jævne sig ud omkring en langsigtet udviklingstrend, skriver Danmarks Statistik.

Ifølge Dansk Industri kan kalenderen også have en lille finger med i spillet.

- Den nye rekord skyldes først og fremmest udsigten til afgiftsstigninger på grund af en ny målemetode for brændstofforbrug, siger branchedirektør Thomas Møller Sørensen, Bilbranchen i DI.

- At påsken i år falder i april og ikke i marts som sidste år spiller også ind på det flotte salg.

/ritzau/