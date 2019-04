Frygt for svagt salg præger Pandora-direktørs første dag

Pandora-aktien falder fem procent på ny direktørs første dag, der præges af frygt for svagt salg.

Første dag på jobbet som administrerende direktør for Pandora er måske ikke gået som håbet for Alexander Lacik.

En rundspørge fra banken Carnegie har skabt frygt for et svagt salg i første kvartal fra Pandora og sendt aktiekursen nedad.

Efter banken har spurgt Pandora-forhandlere om salget, har banken valgt at skrue ned for, hvad den vurderer, en Pandora-aktie er værd.

Det har aktiemarkedet tirsdag valgt at følge.

Carnegie laver jævnligt rundspørger blandt Pandoras forhandlere. Baseret på den justerer banken løbende sine vurderingen af værdien af en Pandora-aktie.

Når Carnegie baseret på svarene vælger at sænke deres såkaldte kursmål for Pandoras aktie, indikerer det, at banken ikke forventer godt nyt fra Pandoras salg i årets første tre måneder.

Pandora kommer med regnskab for første kvartal 7. maj.

Ifølge Ritzau Finans indikerer bankens rundspørge et faldende salg på tværs af regioner. Derudover er der angiveligt tegn på nogle mere vedvarende problemer. Et af dem er, at Pandora sælger mindre tilbehør per armbånd.

Efter handlen åbnede på fondsbørsen, faldt Pandora-aktien omkring fem procent i værdi.

Carnegies vurdering og den faldende kurs kommer samme dag, som Pandora for første gang siden august sidste år har en administrerende direktør.

Sidste år blev Anders Colding Friis nemlig fyret.

I stedet har Alexander Lacik efter længere tids søgen overtaget posten med tiltrædelse tirsdag.

Også formanden for bestyrelsen skiftes snart ud. Den nuværende bestyrelsesformand, Peter Tuborgh, har meldt sin afgang.

I starten af april meldte driftsdirektøren sin afgang.

Forandringerne er ikke forbeholdt toppen af Pandora. 5. februar kom Pandora med et regnskab for 2018, der udløste en ny sparerunde.

