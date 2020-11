Fuld damp på bolighandlerne: Flere salg end normalt

Gode økonomiske vilkår og mere tid derhjemme kan være årsag til flere boligsalg end vanligt, vurderer økonom.

Der bliver lukket bolighandler for fuld damp på det danske boligmarked. Det viser tal fra Boligsidens Markedsindeks for oktober.

For femte måned i streg er der markant flere handler end samme måned sidste år.

Da oktober sluttede, var der solgt 12 procent flere villaer og rækkehuse i år end sidste år, ligesom salget af ejerlejligheder er steget med 11 procent.

Et andet tema på boligmarkedet siden coronakrisen har været, at der er blevet solgt langt flere sommerhuse. Efter oktober er der solgt over 50 procent flere sommerhuse.

Tidligere har nogle boligøkonomer peget på en slags ketchupeffekt efter corona-nedlukning, hvor åbent hus-besøg og handler blev udskudt eller aflyst.

Men den tese rækker ikke længere, vurderer Nykredits boligøkonom Mira Lie Nielsen, der indrømmer, at hun selv har bekendt sig til den analyse.

- Jeg tror, at vi må sande, at der er noget andet på spil. Det har stået på så længe, at der må være andre ting, der spiller ind. Vi har for længst indhentet det, der var tabt under coronakrisen, siger hun.

- Der er nogle solide og fornuftige grundvilkår for boligkøberne. Ledigheden har ramt uden om boligkøberne. Derudover har vi set et rentefald.

- Men jeg tror også, at der er andre ting på spil.

I takt med at den delvise nedlukning af samfundet fra foråret kommer lidt på afstand, kan man også begynde at gøre sig de første hypoteser om, hvilken om nogen effekt nedlukningen har haft på boligkøberne.

- Vi har haft ekstra meget tid hjemme. Det kan godt tyde på, at det har fået flere end ellers til at føle, at boligen er lidt for trang, og derfor har fremskyndet et boligkøb, siger Mira Lie Nielsen.

Til gengæld er der ikke meget, der tyder på, at det danske boligmarked præges af en udflytning fra byerne, vurderer boligøkonomen og peger på det stigende salg af ejerlejligheder.

- Det høje salg af ejerlejligheder i oktober og siden sommer vidner om, at der stadig er meget stor efterspørgsel efter ejerlejligheder i København og de andre storbyer, siger hun.

