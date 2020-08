Fyringsrunde bliver mindre - men 511 job er nedlagt i lufthavn

650 stillinger skulle være nedlagt i Københavns Lufthavn, men det endelige antal ender på 511.

Københavns Lufthavn varslede tidligere i august, at 650 stillinger skulle nedlægges på grund af coronakrisen, der har sendt luftfartsbranchen ud i en historisk krise.

Men gennem forhandlinger med tillidsfolk på tværs af alle faggrupper i lufthavnen, er det lykkedes at få tallet ned på 511 stillinger. Heraf er der omkring 200 frivillige fratrædelser.

Det oplyser Københavns Lufthavn i en pressemeddelelse fredag, hvor der er sendt opsigelser til et stort antal ansatte.

Man har blandt andet undgået fyringer ved at sætte en række uddannelsesforløb i søen og lade være med at besætte ledige stillinger.

HR-direktør Kirstine Bergenholtz kalder det trist, at så mange mister jobbet i lufthavnen.

- Det er en utrolig trist dag – ikke mindst for de dygtige og gode kolleger, som vi nu er nødt til at sige farvel til.

- Selv om det har været svært, vil jeg gerne takke tillidsrepræsentanterne for nogle konstruktive forhandlinger.

- Vores ambition igennem hele coronakrisen har været at redde så mange arbejdspladser som muligt, siger Kirstine Bergenholtz i en pressemeddelelse.

Københavns Lufthavn har på den gode side af 2000 ansatte efter fyringsrunden.

Den største medarbejdergruppe i lufthavnen er inden for security, hvor der blandt andet bliver lavet eftersyn af de rejsendes bagage.

Også inden for trafik og rengøring er der mange medarbejdere ansat.

Fyringsrunden er blandt andet begrundet med, at der er risiko for, at luftfarten først er tilbage på normalt niveau i 2024.

/ritzau/