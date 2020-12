Fyrværkeri kan købes fysisk helt frem til nytårsaften

Sikkerhedsstyrelsen fastslår fredag aften, at salgstelte med fyrværkeri ikke behøver lukke den 25. december.

Fyrværkeri kan også efter 24. december sælges i selvstændige salgssteder som for eksempel salgstelte.

Det oplyser sikkerhedsstyrelsen i en meddelelse.

Der har siden onsdag været tvivl om, hvorvidt teltene skulle lukke efter juleaften ligesom resten af detailhandlen, men nu har man fastslået, at fyrværkeri betragtes som en dagligvare.

Dermed kan fyrværkerisalget helt frem til 31. december sælges fysisk.

Dog gør direktøren i Sikkerhedsstyrelsen, Lone Saaby, opmærksom på, at man som sælger også kan vælge at sælge sit fyrværkeri som fjernsalg.

- Det har været en mulighed gennem flere år, men der er ikke så mange forhandlere, der har benyttet sig af det. Nu er det en god metode til, at vi kan få et coronasikkert nytår med fyrværkeri på himlen, siger hun i en kommentar.

Fjernsalg er salg, hvor kunden kan bestille og betale, uden at man behøver møde op i en fysisk butik.

Sikkerhedsstyrelsen gør opmærksom på, at man som kunde skal huske på, at det ikke er tilladt at bestille fyrværkeri til levering i en pakkeboks.

/ritzau/